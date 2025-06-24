Песков отметил, что Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией

Россия оказала Ирану поддержку четкой позицией, которую заняла по конфликту на Ближнем Востоке. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы только вчера уже говорили о том, что Москва действительно оказала поддержку Тегерану своей четкой позицией, которая была занята по конфликту на Ближнем Востоке", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, что ряд аналитиков отмечают, что РФ не сделала всего, что могла бы для поддержки исламской республики в конфликте.

"Безусловно, мы нацелены дальше развивать наши отношения с Ираном. Эти рассуждения были и будут, это неизбежно", - добавил Песков.