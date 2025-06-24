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Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР
24 июня 2025 / 12:29
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские военнослужащие освободили Дылеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Освободили населенный пункт Дылеевка ДНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Юг".