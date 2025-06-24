Российские ВС освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР

Российские военнослужащие освободили Дылеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Освободили населенный пункт Дылеевка ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Юг".