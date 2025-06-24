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Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
24 июня 2025 / 12:46
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
© Александр Казаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа назвали намеченный на октябрь первый российско-арабский саммит особенно актуальным в свете нестабильности на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в связи с обострением в регионе "подтверждена актуальность инициативы России по проведению в октябре в Москве первого российско-арабского саммита". 

Президент РФ и король Бахрейна обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшее восстановление в регионе мира и стабильности, указали в Кремле.

Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, следует из сообщения.

Вместе с тем лидеры произвели обмен мнениями по итогам прошедшего 18-21 июня XXVIII Петербургского международного экономического форума, в котором Бахрейн принимал участие в статусе страны-гостя.

"Владимир Путин отметил активную и плодотворную работу бахрейнской делегации во главе с представителем короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи, советником по национальной безопасности Насером Бен Хамадом Аль Халифой. Король Бахрейна выразил признательность российской стороне за проявленное гостеприимство", - сообщили в пресс-службе.

Российско-арабский саммит состоится 15 октября. МИД РФ отмечал, что практически все арабские страны проявили интерес к мероприятию.

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