Порядка 60% опрошенных россиян сообщили, что спят не менее 7 часов в сутки

Большинство жителей России (59%) сообщили, что спят не менее 7 часов в сутки. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, передает ТАСС.

Согласно результатам исследования, 84% респондентов стараются соблюдать здоровый образ жизни (ЗОЖ), а 4% заявили, что совсем не заботятся об этом. "Как правило, говоря о ЗОЖ, участники опроса подразумевали правильное питание, соблюдение режима и физическую активность. При этом 59% спят не менее 7 часов", - указали в Роскачестве.

Как отмечается, в сфере питания наиболее популярны отказ от высококалорийной вредной пищи с большим содержанием сахара (31%), стремление к сбалансированному рациону с большим содержанием витаминов (35%), поддержание здорового веса (45%) и умеренное употребление алкоголя (49%).

Кроме того, россияне упоминали подсчет калорий, прием БАДов, баланс работы и отдыха, восьмичасовой сон, отказ от спиртного, энергетиков, фастфуда, соленой пищи и продуктов с пищевыми добавками. Вместе с тем 76% опрошенных рассказали, что следят за личной гигиеной, 60% - регулярно проводят уборку дома, 51% ответили, что не курят.

Опрос проводился среди 1,2 тыс. российских граждан, жителей городов всех федеральных округов с населением более 100 тыс. человек.