Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 168 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали за минувшие сутки управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 168 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 168 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 65 137 беспилотников, 611 зенитных ракетных комплексов, 24 029 танков и других боевых бронемашин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 545 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 225 единиц специальной военной автомобильной техники.