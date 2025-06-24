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Безопасность
Иран заявил, что победил Израиль, вынудив его остановить агрессию
24 июня 2025 / 13:36
© AP Photo/ Oded Balilty/ТАСС
Иран одержал победу в конфликте с Израилем, вынудив его признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию. Об этом сказано в заявлении Высшего совета национальной безопасности исламской республики.
"Божественным даром стала победа, заставившая врага сожалеть о содеянном, признать поражение и в одностороннем порядке остановить свою агрессию", - передает иранская гостелерадиокомпания.
Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Власти еврейского государства подтвердили, что приняли предложение Вашингтона, заявив о выполнении всех поставленных перед собой задач.