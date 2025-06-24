Иран заявил, что победил Израиль, вынудив его остановить агрессию

Иран одержал победу в конфликте с Израилем, вынудив его признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию. Об этом сказано в заявлении Высшего совета национальной безопасности исламской республики.

"Божественным даром стала победа, заставившая врага сожалеть о содеянном, признать поражение и в одностороннем порядке остановить свою агрессию", - передает иранская гостелерадиокомпания.

Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Власти еврейского государства подтвердили, что приняли предложение Вашингтона, заявив о выполнении всех поставленных перед собой задач.