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Зеленский признал, что присоединение Украины к НАТО сегодня невозможно
24 июня 2025 / 13:43
Зеленский признал, что присоединение Украины к НАТО сегодня невозможно
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Владимир Зеленский  в интервью телеканалу Sky News признал, что на сегодняшний день Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса.

"На сегодня это невозможно", - сказал он, отвечая на вопрос, понимает ли он, что в данный момент Украина не может войти в состав НАТО.

Вместе с тем Зеленский воздержался от ответа на вопрос, отказался ли Киев от идеи однажды получить членство в военном блоке. Он вновь повторил многократно звучавшие утверждения о том, что якобы для самого альянса "выгодно иметь такого союзника, как Украина".

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня. Предполагается, что в нем примут участие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 6 тыс. членов делегаций.

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