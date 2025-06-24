Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
23 июня 2025 / 13:51
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
23 июня 2025 / 13:49
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
23 июня 2025 / 13:38
Интеграция
Зеленский признал, что присоединение Украины к НАТО сегодня невозможно
24 июня 2025 / 13:43
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News признал, что на сегодняшний день Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса.
"На сегодня это невозможно", - сказал он, отвечая на вопрос, понимает ли он, что в данный момент Украина не может войти в состав НАТО.
Вместе с тем Зеленский воздержался от ответа на вопрос, отказался ли Киев от идеи однажды получить членство в военном блоке. Он вновь повторил многократно звучавшие утверждения о том, что якобы для самого альянса "выгодно иметь такого союзника, как Украина".
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня. Предполагается, что в нем примут участие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 6 тыс. членов делегаций.