Нарышкин заявил, что Россия верит словам Сербии о приостановке экспорта оружия

Россия верит заявлениям Сербии о приостановке поставок оружия на экспорт, но будет проверять, как они исполняются на деле. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.

"Вчера президент Сербии Александар Вучич выступил с заявлением о том, что Сербия, если не прекращает, то приостанавливает поставку оружия на экспорт", - указал он, отвечая на вопрос, на какую реакцию Москва рассчитывает со стороны Белграда после информации СВР в связи с поставками Сербии военной продукции на Украину.

"Проверять будем", - подчеркнул руководитель СВР, отвечая на вопрос, верят ли в Москве заявлениям из Белграда.

В понедельник СВР России в очередной раз обратила внимание на то, что Сербия прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину и наращивает поставки для ВСУ.

В этот же день Минобороны Сербии официально подтвердило решение о приостановке экспорта вооружения и военной техники, произведенных на территории республики. Согласно заявлению ведомства, мера вводится в соответствии с инструкциями президента Сербии и предполагает обязательное одобрение Совета национальной безопасности для всех будущих поставок.