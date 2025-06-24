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Нарышкин заявил, что Россия верит словам Сербии о приостановке экспорта оружия
24 июня 2025 / 13:59
Нарышкин заявил, что Россия верит словам Сербии о приостановке экспорта оружия
© Михаил Метцель/ ТАСС

Россия верит заявлениям Сербии о приостановке поставок оружия на экспорт, но будет проверять, как они исполняются на деле. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.

"Вчера президент Сербии Александар Вучич выступил с заявлением о том, что Сербия, если не прекращает, то приостанавливает поставку оружия на экспорт", - указал он, отвечая на вопрос, на какую реакцию Москва рассчитывает со стороны Белграда после информации СВР в связи с поставками Сербии военной продукции на Украину.

"Проверять будем", - подчеркнул руководитель СВР, отвечая на вопрос, верят ли в Москве заявлениям из Белграда.

В понедельник СВР России в очередной раз обратила внимание на то, что Сербия прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину и наращивает поставки для ВСУ. 

В этот же день Минобороны Сербии официально подтвердило решение о приостановке экспорта вооружения и военной техники, произведенных на территории республики. Согласно заявлению ведомства, мера вводится в соответствии с инструкциями президента Сербии и предполагает обязательное одобрение Совета национальной безопасности для всех будущих поставок.

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