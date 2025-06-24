Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили более 1 125 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 125 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, потери противника в зоне ответственности подразделений группировки войск "Север" составили до 235 человек. Кроме того, потери ВСУ составили до 220 военных в зоне "Запада", более 190 - в зоне "Юга", до 230 - в зоне "Центра", до 190 - в зоне "Востока", до 60 - в зоне "Днепра", указали в российском оборонном ведомстве.