В Иране жертвами ударов Израиля с 13 июня стали не менее 606 человек

Не менее 606 человек погибли из-за ударов Израиля по территории исламской республики с момента начала прямого конфликта 13 июня. Об этом заявил министр здравоохранения Ирана Мохаммад Реза Зафарганди.

"Около 95% из них погибли под завалами, порядка 5% были раненые, которые умерли в больницах", - цитирует его агентство Fars.