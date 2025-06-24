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В Иране жертвами ударов Израиля с 13 июня стали не менее 606 человек
24 июня 2025 / 14:31
В Иране жертвами ударов Израиля с 13 июня стали не менее 606 человек
© EPA-EFE/ ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС

Не менее 606 человек погибли из-за ударов Израиля по территории исламской республики с момента начала прямого конфликта 13 июня. Об этом заявил министр здравоохранения Ирана Мохаммад Реза Зафарганди.

"Около 95% из них погибли под завалами, порядка 5% были раненые, которые умерли в больницах", - цитирует его агентство Fars

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