Лавров отметил, что России нужны железные гарантии по Украине

России необходимы железобетонные гарантии по Украине, в случае с Западом "доверяй, но проверяй" недостаточно. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Насколько можно доверять Западу? Я думаю, что даже формула экс-президента США Рональда]Рейгана "доверяй, но проверяй" - она недостаточна. Можно проверять, договорившись о механизмах верификации исполнения договоренности. Можно проверять по линии спецслужб: и политической, и военной разведки. Службы внешней разведки, как известно, активно отслеживает действия, которые наносят прямой ущерб России. Нам нужны будут железобетонные гарантии по Украине, разумеется, закрепленные в резолюции Совета Безопасности, хотя с Запада станется. Уже эти гарантии Совета Безопасности многократно растаптывал", - указал глава российской дипломатии.

По его словам, Запад "не первый раз в истории" оказывается недоговороспособным.

"Один из наиболее ярких примеров, так называемый пакт Молотова - Риббентропа, когда Гитлеру нужно было получше подготовиться к войне против СССР, чем он занимался. Сейчас вот тоже, Минские договоренности, которые в том числе и Германия гарантировала подписать, они тоже были использованы для подготовки войны против России", - отметил Лавров.