Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
24 июня 2025 / 16:38
КОТИРОВКИ
USD
24/06
78.2923
EUR
24/06
89.8388
Новости часа
Трамп полагает, что "должен заставить Израиль успокоиться" ВЦИОМ: в России больше половины молодежи предпочитают онлайн-общение встречам
Москва
24 июня 2025 / 16:38
Котировки
USD
24/06
78.2923
0.0000
EUR
24/06
89.8388
0.0000
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
23 июня 2025 / 13:51
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
23 июня 2025 / 13:49
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
23 июня 2025 / 13:38
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Лавров отметил, что России нужны железные гарантии по Украине
24 июня 2025 / 14:44
Лавров отметил, что России нужны железные гарантии по Украине
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

России необходимы железобетонные гарантии по Украине, в случае с Западом "доверяй, но проверяй" недостаточно. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Насколько можно доверять Западу? Я думаю, что даже формула экс-президента США Рональда]Рейгана "доверяй, но проверяй" - она недостаточна. Можно проверять, договорившись о механизмах верификации исполнения договоренности. Можно проверять по линии спецслужб: и политической, и военной разведки. Службы внешней разведки, как известно, активно отслеживает действия, которые наносят прямой ущерб России. Нам нужны будут железобетонные гарантии по Украине, разумеется, закрепленные в резолюции Совета Безопасности, хотя с Запада станется. Уже эти гарантии Совета Безопасности многократно растаптывал", - указал глава российской дипломатии.

По его словам, Запад "не первый раз в истории" оказывается недоговороспособным.

"Один из наиболее ярких примеров, так называемый пакт Молотова - Риббентропа, когда Гитлеру нужно было получше подготовиться к войне против СССР, чем он занимался. Сейчас вот тоже, Минские договоренности, которые в том числе и Германия гарантировала подписать, они тоже были использованы для подготовки войны против России", - отметил Лавров.

Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
15:19
Трамп полагает, что "должен заставить Израиль успокоиться"
14:59
ВЦИОМ: в России больше половины молодежи предпочитают онлайн-общение встречам
14:44
Лавров отметил, что России нужны железные гарантии по Украине
14:31
В Иране жертвами ударов Израиля с 13 июня стали не менее 606 человек
14:15
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили более 1 125 военных
13:59
Нарышкин заявил, что Россия верит словам Сербии о приостановке экспорта оружия
13:43
Зеленский признал, что присоединение Украины к НАТО сегодня невозможно
13:36
Иран заявил, что победил Израиль, вынудив его остановить агрессию
13:17
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 168 беспилотников ВСУ
12:58
Порядка 60% опрошенных россиян сообщили, что спят не менее 7 часов в сутки
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения