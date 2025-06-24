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ВЦИОМ: в России больше половины молодежи предпочитают онлайн-общение встречам
24 июня 2025 / 14:59
ВЦИОМ: в России больше половины молодежи предпочитают онлайн-общение встречам
© Юрий Смитюк/ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, большинство молодых россиян (61%) предпочитают общаться в цифровой среде, а 33% выбирают личные встречи.

Так, молодые россияне проводят в социальных сетях и мессенджерах в среднем по девять часов в сутки. При этом наиболее популярны Telegram, WhatsApp и "ВКонтакте". Около 28% участников опроса заявили, что проводят в Telegram более пяти часов в день.

Вместе с тем контент в интернете респонденты потребляют в разных форматах: тексты по-прежнему востребованы (48%), длинные видео чаще смотрят мужчины (55%), а короткие - девушки (42%).

Кроме того, юмористический контент остается самым популярным (56%), однако также велик интерес к новостям (44% - международные новости; 43% - федеральные новости), образованию и науке (49%), здоровью (30%) и технологиям (37%).

Как отмечается, 85% участников опроса сохраняют, делятся или реагируют на понравившийся контент. Молодые россияне активнее пересылают материалы в личных сообщениях (57%), особенно если речь идет о региональных новостях (43%) или происшествиях (30%).

Мемы при этом стали повседневным инструментом общения: их используют ежедневно около 49% респондентов, преимущественно - в возрасте 18-24 лет (70%).

Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-онлайн" проводился с 5 по 6 июня текущего года среди россиян в возрасте от 18 до 35 лет - 518 человек. 

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