Президент США Дональд Трамп считает, что Израилю в конфликте с Ираном нужно успокоиться и он должен заставить еврейское государство сделать это.

"Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, так как этим утром они провели операцию. На нынешнем этапе я должен заставить Израиль успокоиться", - сказал американский лидер журналистам перед отправлением на саммит НАТО в Гааге, передает телеканал C-SPAN.

Трамп отметил, что ему "не понравился" тот факт, что 24 июня утром Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Ирана в ответ на атаки последнего.

"Я посмотрю, смогу ли я это остановить. Я оценю, смогу ли я это остановить", - указал он.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Согласно заявлению Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Власти еврейского государства подтвердили, что приняли предложение Вашингтона, заявив о выполнении всех поставленных перед собой задач.