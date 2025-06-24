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Политика
Трамп полагает, что "должен заставить Израиль успокоиться"
24 июня 2025 / 15:19
Трамп полагает, что "должен заставить Израиль успокоиться"
© Chip Somodevilla/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп считает, что Израилю в конфликте с Ираном нужно успокоиться и он должен заставить еврейское государство сделать это.

"Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, так как этим утром они провели операцию. На нынешнем этапе я должен заставить Израиль успокоиться", - сказал американский лидер журналистам перед отправлением на саммит НАТО в Гааге, передает телеканал C-SPAN.

Трамп отметил, что ему "не понравился" тот факт, что 24 июня утром Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Ирана в ответ на атаки последнего.

"Я посмотрю, смогу ли я это остановить. Я оценю, смогу ли я это остановить", - указал он.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. 

Согласно заявлению Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Власти еврейского государства подтвердили, что приняли предложение Вашингтона, заявив о выполнении всех поставленных перед собой задач.

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