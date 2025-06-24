Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал переговоры по Украине в Стамбуле "несерьезными". С таким заявлением он выступил в ходе Публичного форума НАТО перед саммитом альянса в Гааге.

"Североатлантический альянс намерен обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сегодня в Стамбуле - это несерьезно", - отметил он. Генсек не уточнил, что он подразумевает под "серьезными переговорами", но признал, что "для этого еще потребуется время".

Рютте также повторил призыв к странам НАТО в массовом порядке инвестировать в расширение производства оружия на территории Украины, помимо военных поставок Киеву, якобы "чтобы подготовить Украину" к так называемым "серьезным переговорам".

Вместе с тем он обратил внимание, что с начала текущего года европейские страны НАТО и Канада уже выделили Киеву €35 млрд на поставки оружия, в то время как в течение всего 2024 года Киев получил оружия примерно на €50 млрд.