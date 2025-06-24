Президент подписал закон о создании в России цифрового сервиса

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе подразумевает создание в РФ национального многофункционального цифрового сервиса. Он также будет выполнять функции национального мессенджера.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Оператора новой платформы определит правительство РФ. Согласно закону, сервис должен быть создан на базе отечественного программного обеспечения, а число его ежедневных пользователей должно превышать 500 тыс. человек.

Ожидается, что национальный мессенджер будет доступен для переписки на русском языке, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов России, а также для телефонных вызовов. На платформе будет размещаться реклама на указанных языках.

Вместе с тем многофункциональный сервис будет предоставлять пользователям и другие возможности, в том числе по получению государственных и коммерческих услуг.

Кроме того, платформу можно будет применять для подписания документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Приложение также станет платформой взаимодействия учащихся и преподавателей школ и колледжей.