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Пезешкиан выразил сожаление об атаке на базу США в Катаре
24 июня 2025 / 16:15
Пезешкиан выразил сожаление об атаке на базу США в Катаре
© Александр Щербак/ ТАСС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе разговора по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил сожаление, что цель атаки Тегерана находилась на территории эмирата. Об этом информировал глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе пресс-конференции.

"Недавно состоялся телефонный разговор Его Высочества эмира с президентом Ирана", - отметил катарский премьер. "Президент Ирана выразил сожаление, что цель находилась на территории Катара", - указал он, говоря об иранских ударах по авиабазе США Аль-Удейд, которая расположена недалеко от Дохи.

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