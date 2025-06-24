Президент США Дональд Трамп при общении с журналистами на борту самолета, направляющегося на саммит НАТО в Нидерланды, заявил, что хотел бы заключить "сделку с Россией".

Американского лидера попросили прокомментировать формулировки, касающиеся России в коммюнике, которое может быть подготовлено по итогам встречи лидеров военного блока.

"Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вам известно, президент России Владимир Путин позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что мы сможем заключить сделку с Россией", - указал глава вашингтонской администрации.