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Политика
Трамп отметил, что желает заключить "сделку с Россией"
24 июня 2025 / 16:32
© Tasos Katopodis/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп при общении с журналистами на борту самолета, направляющегося на саммит НАТО в Нидерланды, заявил, что хотел бы заключить "сделку с Россией".
Американского лидера попросили прокомментировать формулировки, касающиеся России в коммюнике, которое может быть подготовлено по итогам встречи лидеров военного блока.
"Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вам известно, президент России Владимир Путин позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что мы сможем заключить сделку с Россией", - указал глава вашингтонской администрации.