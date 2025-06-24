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Орбан убежден, что Украину нельзя принимать в ЕС и НАТО
24 июня 2025 / 16:47
Орбан убежден, что Украину нельзя принимать в ЕС и НАТО
© John Thys, Pool Photo via AP/ТАСС

Украину нельзя принимать в Евросоюз и НАТО, так как это повлечет за собой войну стран Запада с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отправляясь на саммит Североатлантического альянса, который пройдет 24-25 июня в Гааге. После этого 26-27 июня состоится саммит ЕС в Брюсселе.

"Если бы Евросоюз принял Украину в свои ряды, то это означало бы для него открытую войну, а после прекращения огня - постоянный риск возникновения войны между Европой и Россией", - указал политик в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вместе с тем, по его словам, "прием Украины в НАТО означал бы немедленную войну с Россией и опасность начала третьей мировой войны". "Поэтому Украина не должна быть принята в НАТО или ЕС. В фундаментальных интересах безопасности Венгрии не быть частью общей интеграционной структуры с Украиной", - подчеркнул Орбан.

Венгерское правительство с самого начала конфликта на Украине выступило за его урегулирование мирным путем и в отличие от других стран ЕС отказалось поставлять вооружения Киеву. При этом оно осудило действия России и подтвердило, что поддерживает суверенитет Украины. Венгерские власти оказывают соседней стране экономическое и гуманитарное содействие, включая помощь беженцам.

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