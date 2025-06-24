В Иране заявили, что никогда не откажутся от развития атомной промышленности

Иран намерен развивать свою атомную промышленность и никогда не откажется от этого процесса. С таким заявлением выступил представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехруз Камальванди.

"Они должны знать, что эта отрасль широко развита в нашей стране, они не могут ее уничтожить. Учитывая имеющиеся у нас мощности и возможности, развитие этой сферы будет продолжаться и не остановится", - заявил он в беседе с иранской гостелерадиокомпанией.