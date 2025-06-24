Путин поддержал введение бесплатного второго среднего образования для участников СВО

Президент России Владимир Путин поддержал идею предоставить участникам специальной военной операции (СВО) возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно.

Соответствующее предложение на встрече с президентом изложила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, некоторые бойцы после возвращения с фронта не могут работать по своей прежней специальности из-за полученных травм и других объективных причин.

"Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Надо ребятам помогать, конечно", - подчеркнул Путин.

Москалькова отметила, что для участников СВО, уже имеющих диплом о среднем профессиональном образовании, поступление в колледж на новую специальность доступно только за плату.

"Здесь все-таки особый случай. Если действительно ребята пришли, хотят вернуться и возвращаются к гражданской, обычной жизни, то, безусловно, могут возникать обстоятельства, которые могут не позволять работать по прежней специальности. И здесь государство должно поддержать. Вносите предложение, ладно?" - сказал глава государства.

"Хорошо, Владимир Владимирович", - ответила омбудсмен.