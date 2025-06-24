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Политика
В Палестине призвали к завершению войны в Газе после решения ирано-израильского конфликта
24 июня 2025 / 17:32
В Палестине призвали к завершению войны в Газе после решения ирано-израильского конфликта
© Юсеф Мухаммед/ ТАСС, архив

Следующим шагом после завершения противостояния между Ираном и Израилем должно стать достижение прекращения огня в палестинском секторе Газа, которое будет способствовать установлению безопасности и стабильности во всем Ближневосточном регионе. Соответствующее заявление распространило руководство Палестины, штаб-квартира которого находится в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

В Палестине приветствуют достижение соглашения об окончании боевых действий между Ираном и Израилем, которое "служит деэскалации напряженности в регионе", передает агентство WAFA.

Отмечается, что "прекращение огня между Ираном и Израилем является важным шагом на пути достижения безопасности в регионе посредством дипломатии".

Палестинское руководство выступает за то, чтобы "следующим шагом стало достижение прекращения огня в секторе Газа, что облегчит страдания палестинского народа, решит палестинский вопрос в соответствии с международным правом и приведет к прочному, реальному и стабильному миру на Ближнем Востоке", следует из заявления.

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