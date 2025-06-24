Трамп обвинил Иран и Израиль в нарушении режима прекращения огня

Нарушение режима прекращения огня между Израилем и Ираном прошедшим утром могло произойти по вине обеих сторон конфликта. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами перед отлетом на саммит НАТО в Гааге, передает телеканал C-SPAN.

"Я думаю, что обе стороны нарушили режим прекращения огня. Я не уверен, что они сделали это намеренно, они не смогли сдержать людей", - указал американский лидер.

Некоторое время назад Трамп заявил, что Иран и Израиль в полной мере согласились начать реализацию договоренности о прекращении огня спустя примерно шесть часов с момента его заявления, около 07:00 мск. По его словам, первым должен был прекратить огонь Тегеран, через 12 часов это обязано было сделать еврейское государство, а "на 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны".