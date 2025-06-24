Словакия может заблокировать санкции из-за позиции ЕК по энергосырью из России

Словакия может заблокировать принятие Европейским союзом новых санкций против России из-за позиции Еврокомиссии (ЕК) по вопросу импорта российского энергосырья. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в беседе с журналистами.

"Словакия попросила Еврокомиссию отложить голосование о принятии новых санкций до тех пор, пока не будет решен Repowering, суть которого заключается в остановке поставок всех видов энергетического сырья из России. Repowering вредит всему Евросоюзу. Нам это хорошо известно", - подчеркнул он.

Если ЕК не услышит голоса Словакии и будет "любой ценой осуществлять Repowering", то Братислава использует свое право заблокировать принятие новых антироссийских санкций, указал Фицо. Кроме того, он высказался против идей отменить в ЕС право вето и принимать решения по важнейшим вопросам большинством голосов государств - членов объединения.

В мае еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен заявил, что ЕК лишь с третьей попытки представила второй с 2022 года план отказа от российского газа к концу 2027 года. Вместе с тем, по его словам, она намерена реализовать отказ от новых газовых контрактов с РФ и спотовых закупок уже в 2025 году.