Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
24 июня 2025 / 19:42
КОТИРОВКИ
USD
24/06
78.2923
EUR
24/06
89.8388
Новости часа
Словакия может заблокировать санкции из-за позиции ЕК по энергосырью из России Трамп обвинил Иран и Израиль в нарушении режима прекращения огня
Москва
24 июня 2025 / 19:42
Котировки
USD
24/06
78.2923
0.0000
EUR
24/06
89.8388
0.0000
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
23 июня 2025 / 13:51
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
23 июня 2025 / 13:49
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
23 июня 2025 / 13:38
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Антироссийские санкции
Политика
Словакия может заблокировать санкции из-за позиции ЕК по энергосырью из России
24 июня 2025 / 17:57
Словакия может заблокировать санкции из-за позиции ЕК по энергосырью из России
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Словакия может заблокировать принятие Европейским союзом новых санкций против России из-за позиции Еврокомиссии (ЕК) по вопросу импорта российского энергосырья. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в беседе с журналистами.

"Словакия попросила Еврокомиссию отложить голосование о принятии новых санкций до тех пор, пока не будет решен Repowering, суть которого заключается в остановке поставок всех видов энергетического сырья из России. Repowering вредит всему Евросоюзу. Нам это хорошо известно", - подчеркнул он.

Если ЕК не услышит голоса Словакии и будет "любой ценой осуществлять Repowering", то Братислава использует свое право заблокировать принятие новых антироссийских санкций, указал Фицо. Кроме того, он высказался против идей отменить в ЕС право вето и принимать решения по важнейшим вопросам большинством голосов государств - членов объединения.

В мае еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен заявил, что ЕК лишь с третьей попытки представила второй с 2022 года план отказа от российского газа к концу 2027 года. Вместе с тем, по его словам, она намерена реализовать отказ от новых газовых контрактов с РФ и спотовых закупок уже в 2025 году.

Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
17:57
Словакия может заблокировать санкции из-за позиции ЕК по энергосырью из России
17:45
Трамп обвинил Иран и Израиль в нарушении режима прекращения огня
17:32
В Палестине призвали к завершению войны в Газе после решения ирано-израильского конфликта
17:14
Путин поддержал введение бесплатного второго среднего образования для участников СВО
16:59
В Иране заявили, что никогда не откажутся от развития атомной промышленности
16:47
Орбан убежден, что Украину нельзя принимать в ЕС и НАТО
16:32
Трамп отметил, что желает заключить "сделку с Россией"
16:15
Пезешкиан выразил сожаление об атаке на базу США в Катаре
15:47
Президент подписал закон о создании в России цифрового сервиса
15:32
Рютте назвал "несерьезными" переговоры по Украине в Стамбуле
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения