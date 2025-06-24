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Президент РФ подписал закон о защите русского языка
24 июня 2025 / 18:17
Президент РФ подписал закон о защите русского языка
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка, который подразумевает, в том числе размещение вывесок и надписей исключительно на русском.

Так, закон "О защите прав потребителей" дополнен статьей об информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, которая не является рекламой и размещается на вывесках при осуществлении торговли и обслуживания. Такая информация должна быть представлена на русском языке. При этом дополнительно могут быть использованы государственные языки республик или другие языки народов России.

По усмотрению изготовителя или продавца эта информация может быть написана на иностранных языках, но с условием размещения так же и на русском. Вместе с тем такие положения не распространяются на фирменные названия и товарные знаки.

Кроме того, изменения внесены в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ". Теперь названия объектов капстроительства, которые застройщик планирует использовать в рекламе, должны быть выполнены только с использованием кириллицы.

Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года.

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