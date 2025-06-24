Трамп убежден, что Иран никогда не восстановит свою ядерную программу

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран не сможет восстановить ядерную программу после американских ударов.

"Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе США Аль-Удейд в Катаре.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Власти еврейского государства подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач. В Иране заявили, что победили Израиль, вынудив его в одностороннем порядке прекратить агрессию.