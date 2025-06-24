Лавров отметил, что не все на Западе хотят быть послушным стадом

На Западе желающих быть послушным стадом постепенно становится меньше, бунт на корабле уже проявляется. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Он отметил, что на Западе "никакой особой демократией не пахнет". "Это буквально стадо, которым управляют и отдают приказы, но бунт на корабле уже проявляется. Мы это видим в рядах НАТО и Евросоюза. Пока это единичные голоса, но суть этих голосов: мы не хотим чтобы евробюрократия говорила избранным лидерам, что нам нужно делать", - указал министр.
По его словам, ответственные лидеры на Западе хотят, чтобы их политика опиралась на национальные интересы, чтобы это уважали, а не диктовали им чужую волю, как в случае с инициированным отказом от российских энергоносителей, когда еврочиновники надумали подменить обязательный в ЕС консенсус правилом квалифицированного большинства. "Почему это решает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен? Вынесите это на обсуждение всех членов ЕС в лице законно избранных правительств", - подчеркнул Лавров.
"Правда, там сейчас не все уже законно избранные. Там и румыны есть тоже", - добавил глава российской дипломатии.