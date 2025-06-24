Пезешкиан: Иран будет соблюдать режим прекращения огня, если Израиль не нарушит его

Иран не намерен нарушать перемирие, если Израиль будет его соблюдать. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе разговора по телефону с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

"Если сионистский режим не нарушит режим прекращения огня, Иран также не нарушит его. Мы открыты к диалогу и готовы отстаивать законные права иранского народа за столом переговоров", - цитирует президента его пресс-служба.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе США Аль-Удейд в Катаре.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Власти еврейского государства подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач. В Иране заявили, что победили Израиль, вынудив его в одностороннем порядке прекратить агрессию.