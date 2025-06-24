В Индии обнародовали окончательную информацию о погибших в авиакатастрофе

Правительство Индии официально обнародовало полную информацию о числе погибших в результате катастрофы самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, произошедшей 12 июня под Ахмедабадом (штат Гуджарат). Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения Гуджарата передает телеканал NDTV.

Сообщается, что при крушении погибли 275 человек - 241 находился на борту, еще 34 человека стали жертвами на земле.

Ранее власти воздерживались от оглашения данных, поскольку продолжалась процедура идентификации тел по ДНК. В департаменте здравоохранения штата указали, что все тела были извлечены с места трагедии. 260 тел идентифицированы по ДНК, еще 6 - по лицам. В их числе - 120 мужчин, 124 женщины и 16 детей.