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Политика
Вучич сообщил, что ему поступают угрозы за отказ экспортировать оружие
24 июня 2025 / 19:31
Вучич сообщил, что ему поступают угрозы за отказ экспортировать оружие
© AP Photo/ Darko Vojinovic/ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что после приостановки экспорта оружия и боеприпасов, на Белград оказывается серьезное давление, включая угрозы организовать протесты на предприятиях оборонной промышленности.

"Минобороны поняло мое распоряжение, но в этом процессе участвуют пять учреждений, и теперь Совет национальной безопасности направил приказ министерству торговли, которое последним подписывает документы, что боеприпасы больше не должны покидать страну. Это для нас серьезная проблема, поскольку с прошлой ночи я подвергаюсь сильному давлению как изнутри, так и извне", - сказал он при общении с журналистами.

По словам сербского лидера, в дальнейшем экспорт вооружения будет возможен исключительно по решению Совета национальной безопасности. "Причем это будет абсолютно прозрачно и публично - мы сможем продавать боеприпасы и оружие какой-либо стране. Сейчас у нас есть договоренности только с Кипром и с Азербайджаном. Но эти поставки остаются строго на территории этих стран", - отметил он.

Вучич также рассказал, что ему уже пригрозили протестами на предприятиях оборонной промышленности. "Я получил сообщение, что в июле будут организованы демонстрации на заводах оборонной промышленности, чтобы показать мне, что экспорт должен идти, поскольку людям надо получать зарплаты и жить от этого", - заявил он.

Президент подчеркнул, что все контракты теперь будут пересматриваться, а страна введет систему допуска покупателей. "Мы создадим так называемые черные, серые и белые списки. Вот увидите, как вырастет нервозность у тех, кто молчал, получал деньги и думал, что во всем можно обвинить Вучича", - добавил он.

Ранее Минобороны Сербии официально подтвердило решение о приостановке экспорта вооружения и военной техники, произведенных в республике. В ведомстве уточнили, что мера вводится по указанию президента и подразумевает обязательное одобрение Совета национальной безопасности для всех будущих поставок.

В понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в связи с поставками сербских боеприпасов на Украину информировало о том, что Белград прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину и наращивает поставки для ВСУ.

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