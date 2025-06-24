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Политолог Макаренко: в войне Ирана и Израиля - победная ничья Востоковед Балмасов: закончилась не война Ирана и Израиля, а только ее эпизод
Москва
24 июня 2025 / 20:56
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Безопасность
Востоковед Балмасов: закончилась не война Ирана и Израиля, а только ее эпизод
24 июня 2025 / 20:43

Нельзя сказать, что война Ирана и Израиля завершилась. Возможно, завершился один из эпизодов этой войны. Поскольку ни одна из сторон в ходе конфликта своих задач не выполнила – отыгран лишь один из раундов. Очень много вопросов по поводу того, насколько критичными для ядерной программы Ирана были удары США и Израиля. Не достигнута и цель свержения режима аятолл в Иране.

Очевидно, что Дональду Трампу нужна хоть какая-то видимость его победы. За полгода он не добился успеха ни в одном из своих начинаний. Вот почему он так громко и помпезно рапортует о завершении ирано-израильского конфликта.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/2d174f85e9919b8789ff6ca6b23211d4/

 

 

Политолог Макаренко: в войне Ирана и Израиля - победная ничья
Политолог Макаренко: в войне Ирана и Израиля - победная ничья
Востоковед Балмасов: закончилась не война Ирана и Израиля, а только ее эпизод
Востоковед Балмасов: закончилась не война Ирана и Израиля, а только ее эпизод
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