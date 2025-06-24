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Президент присвоил Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств РФ
24 июня 2025 / 19:46
Президент присвоил Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств РФ
© Софья Сандурская/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание заслуженного деятеля искусств президенту Российской академии художеств (РАХ) Василию Церетели.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Церетели Василию Зурабовичу", - следует из текста указа. 

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