Политолог Макаренко: в войне Ирана и Израиля - победная ничья

По итогам 12-дневной войны Ирана и Израиля, нет проигравших, но нет и победителей. Трамп объявил себя победителем. Но решена ли проблема с ядерной программой Ирана? Ответ – отрицательный. То, что США и Израиль бомбили скорее всего было заранее вывезено и спрятано.

Вместе с тем Иран получил очень серьезный урок в нынешней нестабильной геополитической ситуации. Теперь Иран начнет выявлять внутренних врагов. И, конечно, он будет увеличивать свой военный потенциал и ПВО.

Отметим, что все хорошо у Нетаньяху. Война сплотила нацию, и ему удалось на время решить проблемы со своими политическими противниками. Нетаньяху продлил себе политическую жизнь.

В целом – ничего не закончилось. Каждый остался при своем. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/bd588b6d85a7d6cd4bcfe9ea1dffea1d/