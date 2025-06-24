Мерц: Берлин слишком долго не слушал Прибалтику про политику России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с утверждением о том, что для германских властей защита Литвы равносильна защите Германии.

По его словам, в ФРГ якобы "слишком долго не слушали предостережений балтийских соседей" в отношении проводимой Москвой политики. "Мы осознали эту ошибку и в ее понимании нет пути назад", - указал Мерц. "В этой связи я повторяю тут еще раз: безопасность Литвы - это и безопасность Германии", - подчеркнул он.

Кроме того, глава кабмина ФРГ снова выступил за усиление санкционного давления на РФ. Он отметил, что просил президента США Дональда Трампа ужесточить ограничения со стороны Вашингтона. "Я по-прежнему убежден, что американское правительство пойдет с нами по этому пути", - сказал он.

Канцлер заверил, что партнеры Берлина могут положиться на ФРГ. "Германия вернулась на европейскую и международную арену", - заключил он.

Германия дислоцирует на территории Литвы танковую бригаду, которая должна быть в полной боеготовности к 2027 году. Ее общая численность составит порядка 4,8 тыс. военных.