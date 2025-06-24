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Общество
Трамп будет жить в королевской резиденции Хёйс-тен-Бос на время саммита НАТО
24 июня 2025 / 20:17
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп, который направляется в Гаагу для участия в саммите НАТО, остановится в королевской резиденции Хёйс-тен-Бос по приглашению короля Нидерландов Виллема-Александера и королевы Максимы. Об этом информировало Agence France-Presse (AFP).
"Как правило, король предлагает главам государств, прибывающим с визитом, размещение в одной из трех резиденций", - приводит агентство слова представителя пресс-службы королевского двора.
Отмечается, что часть американской делегации будет проживать в отеле в Нордвейке.
Саммит Североатлантического альянса в Гааге пройдет в период с 24 по 26 июня.