МАГАТЭ не выявило радиационного воздействия на соседние с Ираном страны

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявило какого-либо радиационного воздействия на соседние с Ираном страны в результате ударов, нанесенных ВС Израиля и США по ядерным объектам на территории исламской республики. Об этом сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

"Основываясь на имеющихся данных, МАГАТЭ может с уверенностью говорить о том, что вследствие ударов не было зафиксировано никакого радиационного воздействия на население и окружающую среду в соседних странах. Что особенно важно с точки зрения ядерной безопасности, исследовательские и энергетические реакторы Ирана не стали объектами атак", - приводятся слова гендиректора на сайте МАГАТЭ.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В последующие дни продолжались взаимные удары. В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три иранских ядерных объекта - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как заявил президент США Дональд Трамп, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь.