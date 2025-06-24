Иран-Израиль: говорить об устойчивом прекращении огня пока рано

Делать окончательные выводы после заявлений президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем пока преждевременно, но Россия будет приветствовать такую договоренность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Что касается объявлений, которые сегодня с часа ночи таким аваланшем следовали из Вашингтона, из Израиля, из Тегерана, нам очень трудно сейчас сделать какой-то окончательный вывод и получить ясную картину, потому что президент Трамп объявил, что все, на веки вечные теперь мир, есть договоренность. Сообщают, что американцы убедили Израиль пойти на прекращение огня и на установление бессрочного перемирия, что аналогичную роль в отношении Тегерана сыграли наши катарские друзья", - сказал он.

"Мы только приветствовать будем, если такая договоренность существует. Но уже после ее объявления были сообщения об обмене ударами между Израилем и Ираном, поэтому давайте сейчас не будем делать таких каких-то скороспелых выводов на основе обрывочной информации. Но мы за мир", - добавил Лавров.

Министр также подчеркнул, что Россия уже вносила свои предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в доверительных контактах с США, Израилем и Ираном. "Они были внесены в ходе доверительных контактов и с американцами, и с израильтянами, и с иранской стороной. В том числе и в ходе разговоров на высшем уровне. И Вашингтон, и Тель-Авив, и Тегеран реагировали позитивно, но ничего не последовало в практическом плане по реализации", - сказал он.

Лавров отметил, что не хотел бы сейчас подробно освещать эти предложения, однако сказал, что они были нацелены на то, чтобы преодолеть главные противоречия в стремлении Соединенных Штатов и Израиля достичь договоренности за счет нарушения основополагающего права Ирана, как и любой другой страны, на обогащение урана в контексте реализации мирных ядерных программ. "Там была развязка, которая нам представлялась реалистичной. Вчера президент повторился: по-прежнему готовы. Если будут напрямую вовлеченные стороны в этом заинтересованы и попросят нас о том, чтобы мы поучаствовали. Но особенно, чтобы мы не навязывались к последнему никоим образом", - указал он.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока института Востоковедения РАН Ирина Федорова полагает, что «пока говорить об устойчивости этого перемирия рано. Те решения, которые принимают как руководство Израиля, так и руководство Ирана, во многом зависят от внутренней расстановки сил в каждой из стран. От того, насколько ястребы в каждой стране, а они есть и в Иране, и в Израиле, будут готовы продавливать свою повестку. То есть повестку борьбы до победного конца, до полного уничтожения своего противника. И насколько влиятельны силы внутри каждой страны, которые выступают за перемирие, за разрешение вопросов мирным путем. Вот от этого зависит дальнейшее развитие событий. Если вдруг ястребы в Израиле окажут более сильное влияние, и удары продолжатся, то естественно, Иран будет отвечать. И наоборот, если в Иране, ястребы, ультраконсервативные круги, которые настроены на борьбу с Израилем, будут настаивать, или спровоцируют каким-то образом удары по Израилю, то опят-таки это хрупкое перемирие будет нарушено».

В свою очередь Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что «перемирие, конечно, неустойчиво. С обеих сторон злобы, ненависти достаточно, а крови пролито много, и это влияет на перемирие. С другой стороны, эскалация военных действий не принесет пользы ни Израилю, ни Ирану. Израиль надеялся при поддержке США сокрушить Иран, ему это не удалось. А Иран, хотя он в принципе и говорит, что он не хотел бы видеть еврейского государства на Ближнем Востоке, сам активно воевать не собирался. Поэтому вполне возможно, что, если стороны найдут повод для продолжения перемирия, оно может продлиться и долго».

В этом контексте по мнению Ирины Федоровой, «перспективы новой сделки по иранской ядерной программе также зависят от расстановки политических сил в Иране. Требования США полностью прекратить любое обогащение урана на иранской территории вызывает сопротивление стороны консервативных кругов. Но если будет доминировать точка зрения условно говоря реформаторов, потому, что в Иране все это очень условно, то такая уступка со стороны Ирана может быть, и тогда сделка может оказаться реальной».

Дмитрий Журавлев также отмечает, что «ядерной сделки между США и Ираном может состояться. Но то, что Трамп говорит, что он предоставляет возможность Ирану – это не совсем так потому, что Иран готов на сделку давно, но именно США в свое время такую сделку разрушили. Поэтому если сейчас США этого не будут делать, то стороны смогут договориться, как при Обаме. Так что все сейчас зависит от США и действий Трампа».