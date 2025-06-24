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Сийярто: НАТО проявила здравомыслие, сняв с повестки дня вопрос о членстве Украины
24 июня 2025 / 21:02
Сийярто: НАТО проявила здравомыслие, сняв с повестки дня вопрос о членстве Украины
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

НАТО проявила здравомыслие, открыто сняв с повестки дня на своем саммите в Гааге вопрос о членстве Украины в альянсе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана на встрече лидеров стран военного блока.

По его словам, впервые с 2022 года на таком совещании в центре внимания находится не оказание поддержки Украине, а укрепление коллективной обороны стран Североатлантического альянса. Вопрос о присоединении Украины к НАТО снят с повестки дня "открыто, четко и недвусмысленно", о чем говорит тот факт, что Владимир Зеленский не приглашен на официальные рабочие заседания, отметил Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в Гааге, передает телеканал М1.

"Я убежден, что после того, как НАТО сняла с повестки дня вопрос о членстве Украины, мир стал более безопасным. Если бы Украина стала членом НАТО, это повлекло бы за собой прямую конфронтацию между альянсом и Россией, которая, очевидно, была бы равносильна развязыванию третьей мировой войны", - указал министр.

"В НАТО возобладал разум, восторжествовала рациональность и мы, наконец, можем отказаться от искусственного и крайне опасного подхода, согласно которому, оборона НАТО - это оборона Украины, а оборона Украины - это оборона НАТО", - заключил он. 

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