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Политика
Лавров прилетел в Туркмению с официальным визитом
24 июня 2025 / 21:24
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Туркмению. Борт главы российского дипведомства совершил посадку в аэропорту Ашхабада, сообщает ТАСС.
Министра встречал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин. В предыдущий раз Лавров посещал Туркмению в июне 2022 года для участия в совещании министров иностранных дел прикаспийских государств.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова информировала о том, что в рамках визита у Лаврова пройдут переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и заместителем председателя правительства, министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым.