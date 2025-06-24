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Лавров прилетел в Туркмению с официальным визитом
24 июня 2025 / 21:24
Лавров прилетел в Туркмению с официальным визитом
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Туркмению. Борт главы российского дипведомства совершил посадку в аэропорту Ашхабада, сообщает ТАСС.

Министра встречал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин. В предыдущий раз Лавров посещал Туркмению в июне 2022 года для участия в совещании министров иностранных дел прикаспийских государств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова информировала о том, что в рамках визита у Лаврова пройдут переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и заместителем председателя правительства, министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым.

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