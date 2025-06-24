Найдена причина провала очередной японской миссии на Луну

Лазерный навигационный прибор, установленный на японском лунном модуле в начале этого месяца, стал причиной его столкновения с Луной 5 июня этого года, сообщили представители частной японской компании ispace. Это была вторая аварийная посадка, проводимого этой частной японской компанией за два года.

На этот раз посадочный модуль компании под названием Resilience направлялся на крайнюю северную часть Луны, в Море Холода. На прошлой неделе луноход NASA передал снимки места крушения и обломков модуля Resilience и лунохода.

Представители компании обвинили в аварии лазерный дальномер посадочного модуля, заявив, что он неправильно измерял расстояние от космического корабля до лунной поверхности. По их словам, модуль снижался со скоростью 138 футов (42 метра) в секунду, когда связь была потеряна, и разбился в течение нескольких секунд.

Ранее из-за дефектного программного обеспечения, полученного от американских разработчиков, первый посадочный модуль ISpace врезался в Луну в 2023 году. Как и в случае с последней попыткой, проблема возникла на заключительном этапе спуска.

Японская космическая программа в последние годы сталкивается со сложностями, а 2023 год вообще стал неудачным для Японии. Национальному космическому агентству пришлось уничтожить свою новую ракету средней грузоподъемности H3 после того, как она достигла космоса, а твердотопливная ракета Epsilon потерпела неудачу после запуска.

Из семи попыток частных компаний совершить посадку на Луну в последние годы только одна увенчалась полным успехом: в марте компания Firefly Aerospace посадила свой посадочный модуль Blue Ghost. Blue Ghost был запущен вместе с Resilience в январе на ракете SpaceX из Флориды.

Помимо Firefly из Техаса, только пять стран осуществили успешную высадку на Луну: Советский Союз, США, Китай, Индия и Япония. И только США отправили астронавтов на Луну в рамках программы «Аполлон» НАСА более полувека назад.

Несмотря на череду неудач, компания iSpace продолжает подготовку к третьей попытке посадки на Луну в 2027 году в сотрудничестве с НАСА, а также к четвёртой запланированной миссии.

Генеральный директор и основатель компании Такеси Хакамада подчеркнул, что его компания «не сдалась перед лицом неудач» и стремится вернуть доверие клиентов. «Мы уверенно делаем следующий шаг на пути к нашим будущим целям».

К 2040 году компания хочет построить постоянную лунную колонию.