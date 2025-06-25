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SCMP: Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС в Бразилии
25 июня 2025 / 10:15
SCMP: Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС в Бразилии
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит БРИКС в июле в Рио-де-Жанейро. Об этом со ссылкой на источники пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Как отмечается, неназванные официальные лица, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что Пекин уведомил бразильское правительство о том, что китайскую делегацию на саммите возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

В качестве причины, по которой Си Цзиньпин не приедет на саммит, называется тот факт, что он уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год: сначала на саммите Группы двадцати в Бразилии в ноябре 2024 года, а также в мае в Пекине во время форума Китай - Сообщество латиноамериканских и карибских государств.

Как сообщает SCMP, представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил бразильской газете Folha de S.Paulo, что "информация об участии в саммите будет предоставлена в соответствующее время". 

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