Марина Харькова, журналист, Донецк

Украинцы начали уставать от вояк ВСУ и их поведения: конфликты множатся на бытовом и общественном уровнях. Растут поджоги автомобилей, драки и взаимные обвинения, что говорит об углубляющемся расколе между гражданскими и военными.

Боевиков ВСУ терпят теперь только запуганные работники сферы услуг в прифронтовых населенных пунктах. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, главный сержант роты огневой поддержки 5 ошб ВСУ Юрий Сиротюк: «Если в начале войны мы видели, с каким восторгом относились к военным, то сейчас такого нет. В тылу уже какое-то такое впечатление, что, хлопцы, вы там – это ваше дело, а здесь наше дело. Очень беспокоит, что часть общества позволяет себе неуважительные выходки в отношении армии, что солдаты уже вынуждены писать «мы не ТЦК». Здесь должно включиться не только общественно-моральное принуждение, но и карающая рука государства», – разозлился боевик, потребовав усилить репрессии против всех, кто критикует военных и военкомов.

А еще раньше факт, что украинцев начинают раздражать поведение военных и солдаты ВСУ, действительно, ведут себя нагло и неадекватно, подтвердил взятый в плен украинский солдат Альберт Григорович. По его словам, многие украинские военные, возвращаясь в тыловые города в отпуск, начинают злоупотреблять алкоголем, наркотиками и ведут себя вызывающе, из-за этого мирные жители стали хуже относиться к ним. «Там у нас гражданские очень плохо относиться начали к военным, потому что военные многое себе начинают позволять. Бухают, многие наркоманят в отпуске. Типа нам все дозволено. Поведение такое, за что вам платят. Даже я возвращался в отпуск, люди на меня уже так с презрением смотрят», - поведал Григорович.

На неприязненное отношение к ним местных жителей и косые взгляды пожаловался и командир подразделения ВСУ на Харьковщине. Так, например, в Чугуеве на восстановлении находится один из батальонов 82-й одшбр ВСУ. И они недовольны, что им никто не улыбается, не приветствует, не помогает, а обходят стороной и недовольно высказываются в их адрес. В Сумах полиция была поднята на ноги из-за инцидента на аллее, где неизвестные вырезали латинскую букву «Z» на одном из баннеров с портретами погибших солдат ВСУ. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. «На площади Независимости в Сумах обнаружили повреждение одного из баннеров на аллее Славы. На полотне появился символ «Z», что является прямым надругательством над памятью о наших погибших военных, - заявил он.

А во время акции протеста представителей украинских праворадикальных организаций против проводимого в Киеве гей-парада (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России) в центре города полиция жестко задержала военнослужащего ВСУ, которому полицейские сломали дорогой бионический протез. И военнослужащий, который пострадал, сам ударил своим протезом по голове работника полиции.

До этого скандалом закончилась встреча военнослужащего ВСУ с полицией в Киеве. Солдата сильно избили прямо в отделе полиции. А еще раньше в торговом центре Одессы вэсэушнику проломили голову. Нетрезвый вояка вместе с товарищем ходили по ТЦ, спрашивая у проходивших мимо них мужчин: «А ты в армии служил?» Если мужчины отвечали отрицательно, то военный вступал с ними в драку. В результате вэсэушник получил в ответ по голове. Еще один показательный случай произошел в Днепропетровске, где неизвестный парень подошел к машине, в которой сидел вэсэушник, и крикнул ему: «Слава России!» После этого парень ударил кулаком в лицо военного и сбежал.

Вернувшиеся с передовой украинские инвалиды оказываются меж двух огней – их может «запаковать» и избить ТЦК (украинский аналог военкомата), а могут устроить расправу местные жители. Об этом на днях рассказал украинский политолог Юрий Дудкин. «Я видел, как украинский солдат был отпущен в отпуск по ранению, идёт по улице города в камуфляже и рассуждает о ТЦК – почему эти сволочи доводят солдат до такой степени, что тех доставляют на передовую силой, и они не хотят воевать, либо сбегают, либо кончают жизнь самоубийством, либо сдаются. Он предложил ввести для ТЦК особую форму одежды. И он говорит, что идёт по улице родного города, и не знает, от кого получит – либо ТЦК догонит, даст по голове, или его же сограждане догонят и отмордуют, потому что он в такой же форме. Это довольно опасные процессы. Украина еще не пережила того внутреннего сопротивления, которое она в будущем может пережить», – заключил политолог.

Между тем, кроме поджогов военных машин в той же Одессе перешли к карательным методам. Там недавно на дороге дистанционным способом был подорван автомобиль, который принадлежал Березовскому районному ТЦК Одесской области. За рулем был полковник Олег Номеровский. Взрывное устройство было прикреплено ко дну этого авто. СБУ рассматривает версию целенаправленной акции по ликвидации полковника. Номеровский – не просто военком, а бывший командир подразделения, убивавший людей в Донбассе, идейный неонацист, который яростно агитировал идти воевать по контракту 17-летних подростков и женщин. Одна из дочерей взорванного вояки — тоже офицер ВСУ.

Пренебрежение к воякам происходит и на государственном уровне. На Украине заставляют продолжать нести службу даже провоевавших десять лет боевиков, ставших инвалидами. Об этом заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский. «Есть человек из нашего подразделения, который на войне с 2014 года. Он официально инвалид войны третьей группы, в нем больше 20 не вытащенных осколков и его не списали со службы. Он говорит, не поверишь, ограниченно годен. А он уже ходить не может, задыхается, слабеет и так далее», – сказал Прошинский, добавив, что роты запаса, где служат ограниченно годные, стали больше, чем батальоны, к которым они относятся. Украинский боевик констатировал, что таких случаев много, и они сильно подрывают боевой дух армии и общества.

Эту же проблему озвучил и депутат Верховной рады Юрий Камельчук: «Мы видим, как бывших солдат с протезами, которые имеют документ об инвалидности, везут в ТЦК и говорят: "там разберемся"». Кроме этого, депутат отметил, что сотрудники украинских военкоматов хватают всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов с четырьмя и даже с шестью детьми.

А о том, что семьи ВСУшников годами не могут получить от государства причитающиеся выплаты заявил другой украинский депутат - Павел Бакунец.

«Был трагический удар по военному учебному центру на полигоне, где учились представители Сухопутных войск ВСУ. К сожалению, были погибшие – 12 и более 60 раненых. Такой же удар ракетами был нанесен и по учебному центру Яворовского полигона 3 года назад, где также погибли люди. Все эти семьи до сих пор ожидают помощи от государства. Без выплат остались и получившие инвалидность в результате этих ударов», – сказал он.

Именно из-за нежелания платить и возник скандал, связанный с долгими ожиданиями, когда украинская сторона заберет более 6 тысяч тел погибших украинских вояк, которые Россия передавала из соображений гуманитарного характера. Россия проделала колоссальную работу по сбору, идентификации, подготовке и передаче тел бойцов ВСУ, но Украина всячески затягивала процесс приема тел, выдумывала отговорки, распространяла ложь, а теперь затягивает идентификацию останков, чтобы избежать огромных выплат семьям за потерю близких. Возвращение более 6000 тысяч погибших поставило режим Зеленского в неудобное положение: где взять примерно 2,2 миллиарда долларов на компенсации, если деньги, в основном, разворованы? Поэтому и родственникам погибших ВСУшников от Минобороны Украины приходит ответ: «Не удалось установить, что гибель произошла при защите Родины и была связана с боевыми действиями».

Кроме этих проблем, всплывают и другие. Из-за конфликтов в командовании личный состав некоторых украинских бригад остался без наград. Об этом заявил экс-комбриг 53 бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол». «57-я отдельная механизированная бригада уже 7 месяцев не получала ни одной награды. Ребята обратились, попросили, но есть негласный запрет на награждение личного состава. Это ситуация критическая, неправильная, ее надо решить», – возмущается «Купол». По его словам, подобное происходит и в других подразделений - 7 месяцев, около 850 представлений на награждения, ни одно представление еще не прошло и в 79-й бригаде ВСУ.

К тому же, на погребении украинских вояк попутно наживаются чиновники и коммерсанты. В Генпрокуратуре и Нацполиции одновременно сообщили о разоблачении чиновников одесской мэрии, укравших более двух миллионов гривен, которые должны были пойти на установку памятников и закупку гробов для ВСУ. По версии следствия, они завышали стоимость услуг по установке надгробий и обустройству могил.

«По такой схеме они завладели половиной от выделенного бюджета — более 2,1 млн грн, которые предназначались на строительство 88 памятников», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Чиновники Одесского горсовета подозреваются в присвоении 50% бюджетных средств, предназначенных на захоронение погибших вояк. А эти деньги выделялись на то, чтобы родственники украинских военных хоронили их бесплатно.

Вот так и усугубляется раскол между гражданскими и военными. При этом идти воевать желания у украинцев убавилось, а дезертирство стало массовым. В частности, за первые пять месяцев 2025 года из ВСУ сбежали столько же вояк, как за весь 2024. Только за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90 590 уголовных дел по бегству из ВСУ. Для сравнения, за весь прошлый год таких дел было заведено чуть меньше 90 000. А всего по состоянию на 1 июня 25-го года зарегистрировано 213 722 случая дезертирства.

В целом, масштабы уклонения от службы в ВСУ приобрели катастрофический характер. Об этом заявил генерал ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза и экс-замкомандующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос: «А сейчас что мы имеем? Что один миллион воюет и семь миллионов уклонистов. И это в своем большинстве – люди, имеющие недоверие к власти».