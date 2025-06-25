Пашинян заявил, что в Армении удалось предотвратить захват власти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранителям удалось раскрыть и пресечь захват власти в стране.

"Правоохранительные органы сорвали масштабный и зловещий план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации ситуации в Республике Армения и захвату власти", - указал премьер в своем Telegram-канале, распространив заявление Следственного комитета.

В настоящее время проводятся обыски в доме лидера оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна. Ему и его сторонникам инкриминируется подготовка терактов с целью захвата власти.