Раскол между Китаем и Европой углубляется

Владимир Бликов, экономический обозреватель

На только что прошедшем в Канаде саммите G7 глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай «в тенденции к доминированию над западными партнерами, а также в шантаже». Она утверждала, что сейчас на Западе наблюдают новый «китайский шок», при котором Пекин наводняет глобальные рынки своими товарами. Ранее, 17 июня лидеры ЕС отказались от проведения экономических переговоров с Китаем известных как «Экономический и торговый диалог между ЕС и Китаем на высоком уровне» из-за отсутствия прогресса по многочисленным торговым спорам. Все это произошло в преддверии саммита ЕС и КНР, который должен состояться 24-25 июля в Пекине и на котором стороны планируют отметить 50-летие дипломатических отношений.

Растущее недовольство Брюсселя обусловлено, прежде всего, торговым дисбалансом, который в 2024 г. превысил 300 млрд евро и который, по мнению европейских чиновников, вызван недопущением европейских товаров на китайский рынок и субсидированием Пекином производства наводняющих Европу товаров. Китай является крупнейшим торговым партнером Евросоюза по объему импорта (21,3%) и третьим по величине экспорта (8,3%). Страны ЕС в 2024 г. экспортировали в Китай товары на сумму 213,3 млрд евро, а импортировали - на 517,8 млрд евро. Причем за последние 10 лет импорт в ЕС из Китая вырос более чем вдвое, а экспорт – менее чем на половину.

Но как считают в Торговой палате Китая при ЕС, сделанные заявления призваны отвлечь внимание от экономических проблем самого Евросоюза. По мнению китайцев ЕК нашла «экономического козла отпущения» в лице КНР, а высказывания о том, что торговая политика Китая якобы угрожает западным странам, нацелены на переключение внимания от «собственных структурных экономических вызовов». Но, в итоге, как написала гонконгская «South China Morning Post» «Евросоюз и его главный торговый партнер Китай вскоре могут оказаться в состоянии торговой войны, потому что ни одна из сторон не готова идти на уступки, чтобы разрешить накопившиеся противоречия».

ЕС и Китай действительно вовлечены в многочисленные торговые споры, число которых растет. Только в прошлом году Брюссель ввёл пошлины на китайские электромобили, утверждая, что отрасль получает огромные государственные субсидии. В ответ Китай ввёл антидемпинговые пошлины на бренди из ЕС и начал расследование по поводу субсидий на свинину и молочные продукты. В апреле напряжённость усилилась из-за ограничений на экспорт редкоземельных металлов (РЗМ), которые Китай ввёл в ответ на тарифы США. Из-за задержек с выдачей Пекином экспортных лицензий некоторые европейские производители предупредили о возможной остановке предприятий. Недавно ЕС запретил использование китайских медицинских устройств в контрактах на государственные закупки и ввёл антидемпинговые пошлины на китайскую фанеру из твёрдых пород древесины, которая используется в строительстве.

Говоря о причинах сложившейся ситуации, отмечу, что ЕС сильно зависит от поставок более чем 70 товарных позиций из Китая. Так, критическая уязвимость Европы наблюдается в «зеленых» технологиях, в которых Китай доминирует в мире как в плане поставок сырья, так и готовой продукции. Он контролирует около 60% сырья, необходимого для производства «зеленых» технологий, и перерабатывает около 90% этих элементов. И такая ситуация объективно усложняет стремление Европы к энергетической независимости т.к. более 90% солнечных панелей и 60% ветряных турбин, импортируемых ЕС, производятся в Китае. Причем, по мере роста «зеленой» экономики зависимость Европы от поставок из Китая будет только усиливаться. Велика зависимость и в одной из немногих сохранивших конкурентоспособность отраслей – фармацевтике. До 40% сырья поступает из Китая, а альтернативные поставщики, такие как Индия, также зависят от китайских компонентов. Кроме того, появляются и новые «объекты» для конфликтов. Так, сейчас Европу буквально заваливает сталью и стальной продукцией, перенаправленной из США из-за высоких американских тарифов. С начала года импорт некоторых товаров вырос в десять раз и европейская сталелитейная промышленность обратилась к Брюсселю с призывом принять срочные меры, так как это грозит обрушить цены в ЕС. Причем, как показали первые исследования ЕК, основным источником всплеска импорта стал Китай.

Министерство торговли Китая, со своей стороны, также проводит расследование торговых и инвестиционных барьеров в отношении ряда практик, принятых ЕС, в частности в отношении импорта и экспорта продукции машиностроения и электронной продукции (железнодорожные локомотивы, фотоэлектрические системы, ветроэнергетика и оборудование для проверки безопасности). Ведется расследование программ субсидий ЕС, предоставленных государствам-членам в рамках Общей сельскохозяйственной политики, а также национальных планов субсидирования молочной продукции в Ирландии, Австрии, Бельгии, Италии, Хорватии, Финляндии, Румынии и Чехии.

Но, до сих пор стороны продолжали работать в формате двусторонних диалогов на высоком уровне т.к. кооперационные и конфронтационные тенденции были более-менее сбалансированы, а сотрудничество во многих аспектах оставалось взаимовыгодным. Но, сохраниться ли такая ситуация? Налицо обостряющие сотрудничество проблемы: растущий торговый дефицит Европы, углубление зависимости от КНР в цепочках добавленной стоимости, а также возможности китайского правительства субсидировать выход китайских компаний на европейские рынки. Кроме того в перспективе Китай имеет потенциал усилить конкурентоспособность в ряде областей, где сейчас сильна Европа. Совершенствование его технологического потенциала идет высокими темпами и успешная реализация программы «Сделано в Китае 2025», направленной на создание высокотехнологичных производств полного цикла, в перспективе лишит ЕС многих конкурентных преимущества. При таких тенденциях обостряющаяся для ЕС проблема сохранения производственной конкурентоспособности будет провоцировать формирование защитной модели управления взаимозависимостью с Китаем и обострять двухсторонние отношения.

В то же время в ряде стран ЕС (Венгрия и др.) есть понимание того, что опора на введение новых антикитайских «санкций» не должна являться единственным курсом действий. Необходима, считают они, разработка политики, при которой китайские и западноевропейские производители будут иметь доступ к рынкам друг друга, определенный «стандартами» конкуренции и национальной безопасности. Тем более, что все большее число правительств ЕС проявляют заинтересованность в привлечении китайских инвестиций и технологий для производства на своих территориях китайских товаров, которые можно определить как «Сделано в Китае и Европе». Они считают, что необходима активизация ЕС собственной научно-технической политики, чтобы массово выходить с новыми продуктами на рынок за счет собственного финансирования.

Китай, со своей стороны, подтвердил свою готовность провести переговоры с ЕС для решения торговых конфликтов. В Пекине заявляют, что «рассматривать Китай как источник рисков - фатальное заблуждение». Так что компромисс может быть найден т.к. перерастание торгового спора в холодную экономическую войну ни в интересах ни одной из сторон. Вот только брюссельская бюрократия подталкивает к ней ЕС, идя вслед за США и расширяя периметр конфронтации. Шаг чрезвычайно рискованный т.к. он может закончиться глубоким кризисом экономики Европы.