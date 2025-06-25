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NY Post: в Тихом океане после пожара затонуло судно с электромобилями
25 июня 2025 / 10:44
NY Post: в Тихом океане после пожара затонуло судно с электромобилями
© U.S. Coast Guard/ Courtesy Air Station Kodiak via AP/ТАСС

В Тихом океане у берегов Аляски после сильного пожара затонуло грузовое судно Morning Midas, транспортировавшее электромобили. Об этом информировала газета New York Post.

В компании Zodiac Maritime сообщили изданию о двух судах, которые будут следить за возможными загрязнениями в районе, где потерпел крушение Morning Midas.

О пожаре на Morning Midas стало известно 4 июня. На тот момент на борту судна было 22 человека, оно дрейфовало в 482 км от Аляски. Сведений о пострадавших не приводится. 

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