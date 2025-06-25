ОАК передала Минобороны РФ партию истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны РФ новую партию новых самолетов Су-35С. Об этом со ссылкой на госкорпорацию сообщает агентство ТАСС.

Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе, нейтрализации наземных и надводных объектов в любое время суток в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.

"Новые истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования. Принимавшие машины летчики ВКС России поблагодарили сотрудников завода за вклад, который они вносят в обеспечение обороноспособности страны", - говорится в сообщении.

Как заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков, военные летчики высоко оценили характеристики Су-35С. "В ходе специальной военной операции самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Он позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения. Эти истребители демонстрируют наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов", - отметил он.

По словам гендиректора ОАК Вадима Бадехи, корпорация ориентирована на сохранение ритма работы по авиационным комплексам, являющимся самыми востребованными российскими ВС. "К 2030 году намерены повысить производительность труда на 30%. Эта работа дает нам возможность имеющимися ресурсами обеспечить большие объемы выпуска продукции по гособоронзаказу", - указал он.