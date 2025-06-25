Рубио: окно для диалога с РФ может закрыться в случае новых санкций США

США будут лишены возможности вести диалог с Россией в случае применения ими новых санкций против Москвы. Такое мнение выразил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью газете Politico.

Он отметил, что как только ограничительные меры вступят в силу, это будет означать, что окно для переговоров с России, вероятнее всего, закрыто. "Мы, возможно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня", - указал Рубио.

Если президент США Дональд Трамп введет санкции, то это практически станет признанием того, что "в ближайшее время переговоры по этому вопросу не состоятся", подчеркнул госсекретарь.

"Мы будем продолжать взаимодействие. Если у нас есть возможность изменить ситуацию и усадить стороны за стол переговоров, мы ею воспользуемся", - добавил он.