Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
25 июня 2025 / 13:20
КОТИРОВКИ
USD
25/06
78.3892
EUR
25/06
91.7370
Новости часа
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост Рубио: окно для диалога с РФ может закрыться в случае новых санкций США
Москва
25 июня 2025 / 13:20
Котировки
USD
25/06
78.3892
0.0000
EUR
25/06
91.7370
0.0000
Политолог Макаренко: в войне Ирана и Израиля - победная ничья
Политолог Макаренко: в войне Ирана и Израиля - победная ничья
24 июня 2025 / 20:47
Востоковед Балмасов: закончилась не война Ирана и Израиля, а только ее эпизод
Востоковед Балмасов: закончилась не война Ирана и Израиля, а только ее эпизод
24 июня 2025 / 20:43
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
23 июня 2025 / 13:51
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Иранский кризис
Политика
КНР скорректирует свою политику в отношении с США по итогам иранского кризиса
Отношения Пекина и Тегерана окрепнут, считает профессор Тавровский
25 июня 2025 / 11:06
КНР скорректирует свою политику в отношении с США по итогам иранского кризиса

Соединенные Штаты создали плохой прецедент, ударив по ядерным объектам Ирана, которые находились под гарантией Международного агентства по атомной энергии. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на состоявшейся в Пекине встрече с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром.

"Разногласия между странами необходимо решать мирным путем через диалог и консультации. Израиль нанес превентивный удар по Ирану на основании "возможных будущих угроз". Военная авиация США разбомбила иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии, послав миру неверный сигнал о решении споров силой, а не путем переговоров, создав плохой прецедент с серьезными последствиями", - сказал министр, слова которого опубликованы на сайте МИД КНР.

Миру, как указал Ван И, требуется сила для защиты, но она может и не принести истинного мира. "Все стороны конфликта должны принять меры для смягчения ситуации, возвращения на путь политического урегулирования путем диалога и переговоров, содействовать восстановлению мира и стабильности на Ближнем Востоке", - заявил глава китайского внешнеполитического ведомства.

Однако накануне американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что Китай будет покупать нефть не только у Ирана, но и у Соединенных Штатов.

"Китай может теперь продолжать приобретать нефть у Ирана. Будем надеяться, что они также будут закупать [ее] в больших объемах и у США", - написал американский лидер в Truth Соц. сети. Он имел в виду свои предыдущие заявления о том, что Израиль и Иран согласились прекратить огонь, а затем и положить конец вооруженному конфликту между ними.

Между тем газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники утверждает, что интерес Китая к трубопроводу "Сила Сибири - 2" вырос из-за конфликта Израиля и Ирана.

По ее информации, конфликт на Ближнем Востоке заставил Китай задуматься о надежности поставок нефти и газа из ближневосточного региона. Пекин сомневается в их надежности, даже несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, и это может привести к прогрессу обсуждение проекта "Сила Сибири - 2", так как теперь Китай гораздо сильнее в нем заинтересован, чем прежде, считает издание.

Газета считает, что в данный момент более 90% иранского нефтяного экспорта направляется в Китай, хотя Вашингтон своими санкциями стремится мешать Тегерану это делать. Однако, несмотря на режим прекращения огня, Пекин все равно заинтересован в поиске альтернативных путей поставок нефти. Поэтому Китай также стремится увеличить закупки нефти из России, в чем заинтересованы и Москва, и Пекин, утверждает газета.

Профессор РУДН Юрий Тавровский полагает, что «нынешний кризис вокруг Ирана укрепит отношения Ирана и Китая в нескольких измерениях.  В политическом плане, я думаю, что Китай и Иран удовлетворены теми политическими контактами, которые были во время конфликта. Иран и Китай являются членами ШОС и БРИКС, и эти отношения тоже выдержали испытания. Далее, в области экономики отношения Ирана и Китая сохранятся. Китай будет по-прежнему импортировать много нефти из Ирана, что поможет Ирану восстановить свой потенциал, пострадавший  от кризиса.  Китай заинтересован в том, чтобы продолжать получать иранскую нефть, хотя он будет корректировать свою энергостратегию, с учетом того, что поставки из Ирана снова могут быть поставлены под вопрос. Поэтому уже сейчас Китай рассматривает ускорение проекта «Сила Сибири-2». Кроме того, я не исключаю, что в военной области какие-то дополнительные контакты между Ираном и Китаем будут установлены и развиты с учетом того, что Китай - ядерная держава, и он может оказать Ирану помощь в ускорении его мирной ядерной программы, которая пострадала за эти дни. Так что я думаю, что ущерба никакого ирано-китайские отношения не понесли, и в худшем случае они останутся на нынешнем уровне, а в лучшем случае они получает новое развитие».

Эксперт считает, что «кризис повлияет и на отношения Китая с США.  Америка показала свои желания строить мир не по правилам, предпринимать неожиданные и очень разрушительные действия, что в условиях тлеющего конфликта вокруг Тайваня может представлять угрозу для Китая.  Поэтому китайцы внесут дополнительные коррективы в свою политику в отношении Америки, и лучше американо-китайские отношения не станут».         

Политолог Макаренко: в войне Ирана и Израиля - победная ничья
Политолог Макаренко: в войне Ирана и Израиля - победная ничья
Востоковед Балмасов: закончилась не война Ирана и Израиля, а только ее эпизод
Востоковед Балмасов: закончилась не война Ирана и Израиля, а только ее эпизод
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
11:36
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11:17
Рубио: окно для диалога с РФ может закрыться в случае новых санкций США
11:02
ОАК передала Минобороны РФ партию истребителей Су-35С
10:44
NY Post: в Тихом океане после пожара затонуло судно с электромобилями
10:31
Пашинян заявил, что в Армении удалось предотвратить захват власти
10:15
SCMP: Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС в Бразилии
22:37
Найдена причина провала очередной японской миссии на Луну
21:24
Лавров прилетел в Туркмению с официальным визитом
21:02
Сийярто: НАТО проявила здравомыслие, сняв с повестки дня вопрос о членстве Украины
20:47
Цена нефти Brent впервые с 11 июня опускалась ниже $67 за баррель
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения