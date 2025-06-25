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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
25 июня 2025 / 11:36
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций демонстрировал рост на открытии основной торговой сессии 25 июня. Курс юаня также растет в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи рос на 0,66%, до 2 763,13 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,66%, до 1 110,42 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 3,9 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,949 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 766,16 (+0,77%), индекс РТС составлял 1 111,63 пункта (+0,77%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост, до 10,9115 рубля (+0,15 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

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