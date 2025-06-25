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Политика
Дистанцирование Трампа от киевского режима необратимо
Мнение политолога Алексея Зудина
25 июня 2025 / 13:25
Дистанцирование Трампа от киевского режима необратимо

Президент США Дональд Трамп обсудит с Владимиром Зеленским "трудности", с которыми сталкивается Украина. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Гааге.

"Мы обсудим с ним [Зеленским] его трудности. <...> Я полагаю, мы будем обсуждать Украину", - заявил Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Гааге. "Я думаю, что прогресс есть", - описал американский лидер свое видение украинской ситуации.

Ранее Трамп сообщил журналистам, что планирует встретиться с Зеленским на полях саммита Североатлантического альянса, однако не уточнил характер будущей встречи. Газета Politico затем проинформировала, что встреча может состояться 25 июня.

В то же время организаторы саммита НАТО в Гааге пытаются не допустить здесь незапланированной встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, чтобы избежать инцидентов, подобных скандалу в Белом доме 28 февраля. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее информации, Зеленский на саммите "отодвинут на второй план, поскольку чиновники не хотят раздражать Дональда Трампа". Газета отмечает, что организаторы саммита "пытаются держать их на как можно большем расстоянии друг от друга, что является признанием порой слишком бурного презрения Трампа" к Зеленскому. Чиновники, по информации издания, таким образом предпринимают попытки "избежать столкновения, подобного февральской разборке в Овальном кабинете, которая привела к остановке военной помощи США Украине".

Ранее американский лидер сообщил журналистам, что планирует встретиться с Зеленским на полях саммита Североатлантического альянса, однако не уточнил характер будущей встречи. Газета Politico затем проинформировала, что встреча может состояться 25 июня.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечает, что дальнейшая активность политики Трампа на украинском направлении будет зависеть от того, «добился ли американский президент убедительного позитива в израильско-иранском кризисе или нет. Трампу крайне нужны политические дивиденды, нужны победы.  А список побед у него, мягко говоря, ограничен. И чем дальше, тем больше, Трамп оказывается жертвой инерции внешнеполитического курса США. Он понимает, что это размывает его политическую идентичность, а также вносит, если не раскол, то разногласия в среду его сторонников. Так что он по определению обречен на маневрирование, чем он, собственно говоря, и занимается.  У него уже есть опыт, связанный с попыткой урегулировать украинский кризис. Он уже понял, что его неосторожные обещания сделать это завтра, в крайнем случае, послезавтра, не сбылись. Трампу ясно, что там все гораздо сложнее, поэтому какую-то серьезную активность Трампа на украинском направлении я бы не ожидал.  За исключением одного момента. Это момент, связанный с постепенным дистанцированием администрации Трампа от киевского режима. Этот процесс приобрел уже видимые черты, и его можно считать необратимым».

Эксперт отмечает, что «крайних форм проявления Трампом агрессии в украинском вопросу мы вряд ли можем ожидать, и стратегическая установка Трампа на то, что главный приоритет - это Китай, а не Россия, сохраняется. Точно так же, как сохраняется стратегическая ориентация, что Европа должна платить больше за оборону и безопасность. А это подразумевает, снижение вовлеченности администрации Трампа в украинские дела».           

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