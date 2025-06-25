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Стубб признал, что эпоха доминирования Запада подошла к концу
25 июня 2025 / 11:51
Стубб признал, что эпоха доминирования Запада подошла к концу
© REUTERS/ Tom Little/ТАСС

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что эпоха доминирования Запада подошла к концу и мир движется к новому многополярному порядку.

"На мой взгляд, мы переживаем изменение мирового порядка. Это очень напоминает момент, который имел место после Первой и Второй мировых войн, после холодной войны. Теперь мы должны понять, что время западного доминирования прошло. Мы движемся к мироустройству, которое более многополярно и беспорядочно, и это означает, что нам нужны близкие союзники и нужно работать над укреплением нашей обороны и безопасности", - заявил Стубб по прибытии на саммит НАТО в Гааге.

Он назвал проходящий в Нидерландах саммит альянса историческим, указав, что повышение расходов на оборону до 5% ВВП поднимет военные траты стран блока до уровня времен холодной войны.

Ожидается, что лидеры НАТО на саммите в Гааге 25 июня примут решение о повышении военных расходов НАТО с нынешних 2% ВВП до 5% к 2035 году. 

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